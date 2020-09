Il ponsacchino, il livornese e il lucchese: accenti e comicità di Jonathan Canini

Nato nel 1994 in provincia di Pisa, nel corso del tempo Jonathan Canini ha affinato la sua vena comica, fino a trovare una strada molto particolare con la quale incanalare tutta la sua simpatia. Il concetto è molto semplice: la Toscana è il paese dei campanili e degli accenti. Per chi viene da fuori la calata tipicamente toscana è quella fiorentina, al punto che dal Trentino alla Sicilia quando si svela la propria provenienza, automaticamente l'interlocutore si sente in diritto di scimmiottare l'accento della città del giglio.

E puntualmente dobbiamo sottolineare che la parlata di Firenze è totalmente differente rispetto a quella delle altre zone della regione. E via di esempi per far capire ciò che si sta spiegando. Ebbene, Jonathan ha fatto di questa varietà dialettica il suo pezzo forte, conquistando grandi e piccini sul web e dal vivo con i suoi spettacoli tenuti in giro per la Toscana. I suoi personaggi più conosciuti sono il ponsacchino, il lucchese (di Campocatino), il fiorentino e il livornese. Tutti con nomi rigorosamente appropriati per la zona di provenienza, tutti con accenti marcatissimi, tutti clamorosamente simpatici.

Ecco una gag dalla pagina Facebook ufficiale di Jonathan Canini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.