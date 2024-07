La gelateria De' Coltelli compie 20 anni: gelato in omaggio ai clienti più fortunati

La rinomata Gelateria De’ Coltelli di Pisa, fondata da Gianfrancesco Cutelli l'8 luglio 2004, celebra il suo ventesimo anniversario con una serie di eventi e premi esclusivi per i suoi clienti.

In occasione dei festeggiamenti chiunque sia nato l'8 luglio potrà ricevere una vaschetta da 500g di gelato gratis. Chi invece è nato esattamente l'8 luglio 2004 avrà diritto a una vaschetta da 1 kg di gelato e una serie di gadget firmati dalla visual designer Valeria Taddei.

Ma il regalo più goloso sarà riservato a chi quel giorno consumando il gelato alla nocciola troverà una delle 3 nocciole d’oro presenti all’interno della carapina: i tre fortunati vincitori potranno godere di un gelato gratuito al giorno per un intero anno. L’idea è un chiaro omaggio a Willy Wonka e al capolavoro letterario di Roald Dahl, La fabbrica del Cioccolato.

La sera dell’8 luglio inoltre sarà presente il celebre fotografo pisano Nicola Ughi che immortalerà gli avventori mentre mangiano il gelato nella splendida cornice del Lungarno: i clienti avranno in omaggio il ritratto e il protagonista della foto in assoluto più bella riceverà in regalo una tessera ricaricabile del valore di 100€.

Nel corso degli anni il locale di Lungarno Pacinotti - il cui nome è una dedica tal Francesco Procopio De’Coltelli inventore del gelato moderno - si è gradualmente imposto all’attenzione mediatica, venendo segnalata in tutte le principali guide italiane ed estere e ricevendo numerosi riconoscimenti. Nel 2017 è stata riconosciuta come la migliore gelateria artigianale d'Italia da Dissapore e ha sempre ricevuto il massimo riconoscimento (Tre Coni) nella guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso. È inoltre presente nella Guida Identità Golose 2023 e 2024, che recensisce i migliori ristoranti e locali del mondo, e ha recentemente ricevuto il Premio Innovazione dalla CNA nazionale per il primo gelato tracciato in blockchain dalla pianta.

La gelateria ha partecipato a numerosi eventi nazionali e internazionali - come Expo, Identità Golose, Sigep, Salone del Gusto, Foodies’ Challenge, Golosaria, Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - e vari festival del gelato, ottenendo importanti premi, tra cui il primo posto allo Sherbeth Festival nel 2019 e il primo premio al Festival del Gelato Artigianale di Agugliano nel 2017. Nel 2018 è stata protagonista di una cena di gala presso l'Ambasciata Italiana di Bogotà, alla quale hanno partecipato i più alti diplomatici colombiani. Nel 2022, Gianfrancesco Cutelli è diventato ambasciatore del gelato anche in Africa, in una missione patrocinata dall'Ambasciata Italiana per diffondere la cultura del gelato italiano in Costa d’Avorio.