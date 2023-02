'La Piadona' si rinnova: inaugurato il nuovo locale

'La Piadona' si rinnova. A 15 anni dall'apertura della prima attività in via Rigattieri, gli imprenditori Carlos Augusto De Sousa e Claudio Bruschi hanno inaugurato il nuovo locale della loro attività sul Lungarno Mediceo, dove sarà possibile gustare questa specialità con una straordinaria varietà di ingredienti. Presenti all'inaugurazione il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini ed il responsabile area fiscale di Confcommercio Pisa Fabio Galletti.

"Volevamo costruire un locale più moderno e accogliente, con l'augurio di intercettare ancora più persone oltre ai tanti affezionati clienti che già ci conoscono - racconta Carlos Augusto De Sousa - Insieme al socio Claudio Bruschi abbiamo inaugurato il format La Piadona aprendo nel 2008 in via Rigattieri e poi un secondo locale in via Mercanti e siamo felici di crescere ancora in quella che considero la mia casa e la mia città. Sono arrivato in Italia dal Brasile nel 2003 e mi sento italiano e pisano a tutti gli effetti. Qui ho la mia casa e la mia famiglia e abbiamo creduto fortemente in questo nuovo locale che ho arredato personalmente, dotandolo di una cucina informatizzata e postazioni di ricarica per gli smartphone ai tavoli a disposizione dei clienti. Abbiamo salumi e formaggi toscani e salumi tipici emiliani e romagnoli - aggiunge parlando dei prodotti a disposizione della clientela - da abbinare con salse e ingredienti a piacimento, oltre alla nostra specialità, la piadina con picanha, un taglio di manco tipico della cucina sudamericana. Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze".

"Il futuro della ristorazione è nelle mani degli imprenditori capaci di investire innalzando il livello della propria professionalità e qualità - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - Salutiamo con immenso piacere l'apertura di un'attività originale e rinnovata a cui continueremo a dare tutto il nostro supporto, e che impreziosisce ulteriormente una delle zone più caratteristiche e frequentate di Pisa". "I nostri meravigliosi Lungarni - aggiunge l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - meritano una sempre più attenta riqualificazione che deve indubbiamente passare dalla presenza di imprese di qualità, e questo locale rientra pienamnete tra quelli in grado di costituire una migliore offerta per i cittadini, ma anche per i tanti turisti e visitatori che scelgono Pisa".