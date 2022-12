Tre ricette con le lenticchie per Capodanno

Le lenticchie, secondo la tradizione, portano fortuna, prosperità e denaro e, per questo motivo, vengono consumate soprattutto la sera del 31 dicembre come buon auspicio in vista del nuovo anno. Vediamo come utilizzarle in tre ricette particolarmente gustose.

Cotechino con lenticchie

Ingredienti

250 g di lenticchie medie

1 cotechino precotto

300 ml di passata di pomodoro

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaino di paprika dolce

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva q.b

Preparazione

In una casseruola versate un giro abbondante di olio, fatevi imbiondire l'aglio sbucciato ed aggiungete anche la paprica.

Unite la passata di pomodoro, cuocete a fuoco moderato per qualche minuto e nel frattempo, sempre per qualche minuto, sbollentate le lenticchie.

Scolate le lenticchie e unitele al condimento insieme a un bicchiere di acqua calda.

Proseguite la cottura, a fuoco basso, per circa 40 minuti, controllando la consistenza delle lenticchie di tanto in tanto e aggiungendo, se necessario, un mestolo di acqua calda. Regolate di sale.

Portate a ebollizione una pentola d'acqua, immergetevi il cotechino senza toglierlo dalla confezione argentata e cuocetelo per 20 minuti dalla ripresa del bollore.

Scolatelo, tiratelo via dall'involucro e tagliatelo a fette spesse un paio di cm. Aggiungete le fette alle lenticchie ormai cotte, mescolate delicatamente e cuocete ancora per 5 minuti. Servite subito, guarnendo il piatto con un filo d'olio, pepe macinato fresco e maggiorana fresca o secca.

(fonte ricetta.it)

Zuppa di lenticchie con patate

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare la zuppa di lenticchie con patate:

250 gr di lenticchie già cotte;

1 patate grande (o due piccole);

1 gambo di sedano;

qualche ciuffo di prezzemolo;

1 cipollotto (oppure mezzo porro );

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b

Preparazione

Lavate e tritate finemente il sedano, il prezzemolo (lasciatene qualche ciuffetto da parte) e il cipollotto e metteteli a soffrigere in pentola con un paio di cucchiai di olio extra vergine.

Aggiungete la patata pelata, lavata, asciugata e tagliata a piccoli tocchetti.

Cuocere leggermente a fiamma bassa e mescolando.

Dopo circa due minuti aggiungete le lenticchie cotte (con un mestolo della loro acqua di cottura). A questo punto coprite con un coperchio e lasciate cuocere per 15 minuti circa o comunque il tempo necessario affinché le patate si cuociano e il liquido di cottura si assorba, facendo diventare la zuppa leggermente cremosa.

Aggiungete infine qualche ciuffo di prezzemolo fresco, mescolate, spegnete e servite subito la vostra zuppa calda.

Lenticchie in umido

Ingredienti

250 g di lenticchie

30 g di pancetta a cubetti

1 cipolla

1 costa di sedano

1 carota

1 foglia di salvia

400 g di polpa di pomodoro

olio extravergine di oliva

sale

pepe nero

Preparazione

Innanzitutto mettere le lenticchie secche a bagno in acqua fredda per alcune ore. Eliminate quelle venute a galla, sgocciolate tutte le altre e raccoglietele in una casseruola. Copritele con acqua fredda e lessatele per 1 ora. Mondate le verdure e riducetele a dadini molto piccoli. Scaldate tre cucchiai d’olio in un tegame, insaporitevi la foglia di salvia con la pancetta e unite la dadolata di verdure. Dopo 10 minuti aggiungete la polpa di pomodoro tritata, oppure tre pomodori freschi, rossi e maturi, spellati, privati dei semi e tagliati a cubetti. Regolate sale e pepe, cuocete per 15 minuti.

Sgocciolate le lenticchie lessate, trasferitele nel tegame del soffritto, mescolate e lasciatele insaporire per almeno 10 minuti.

Togliete dal fuoco, trasferite su un piatto da portata e servite subito le lenticchie in umido.

(fonte cucchiaio.it)