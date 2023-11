Leonardo Arrighi, con il libro 'Gabriele Monasterio - Maestro e Innovatore' (casa editrice Edizioni ETS), ha vinto il prestigioso Premio Nazionale Letterario Pisa nella sezione saggistica. Il premio, consolidato nel panorama letterario e culturale, celebra opere che si distinguono per il loro significativo contributo alla letteratura e alla conoscenza. Il lavoro di Leonardo Arrighi si presenta come un esempio luminoso di saggistica, coniugando un'approfondita ricerca storica e una narrazione avvincente.

"Nel mio libro ho cercato di esplorare non solo la vita professionale ma anche quella personale del Professor Monasterio, offrendo ai lettori una prospettiva completa - ha dichiarato Arrighi - Ricevere il Premio Pisa è un onore inatteso, che rappresenta una significativa conferma della serietà del lavoro svolto e un importante invito a proseguire con il percorso, dedicato alla riscoperta dei grandi Maestri della Medicina, avviato, grazie ad Edizioni ETS, in questi anni."



Gloria e Sandra Borghini, titolari della casa editrice Edizioni ETS, hanno espresso la loro soddisfazione per questo importante riconoscimento: "Siamo estremamente felici e orgogliosi del successo ottenuto da Leonardo Arrighi. Questo premio è una testimonianza del suo talento e della qualità della saggistica che promuoviamo".