Leonardo Pieraccioni incontra il pubblico al Cineplex di Pontedera

Serata d'eccezione al Cineplex di Pontedera quella di venerdì 19 gennaio. In sala infatti, in concomitanza con l'uscita del suo nuovo film 'Pare parecchio Parigi', ci sarà Leonardo Pieraccioni. L'attore e regista toscano sarà presente agli spettacoli delle ore 19 e 19.10 per salutare il pubblico e scattarsi foto con i presenti.



Il film, che ha tra gli attori, oltre a Pieraccioni, anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica, è liberamente ispirato alla storia dei fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.

Infatti nella pellicola tre fratelli che non si parlano da anni (Pieraccioni, Francini e Bevilacqua), per esaudire il desiderio di un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica), che rimpiange di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il padre.