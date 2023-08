Città italiane che leggono di più, Pisa nella top 10: la classifica

C'è anche Pisa nella classifica delle città italiane più appassionate di lettura stilata da Amazon. La nostra città, caratterizzata secondo lo studio da un forte interesse per le tematiche economiche, ha infatti ottenuto un lusinghiero quarto posto in graduatoria, alle spalle solamente di Milano, Pavia e Siena. A completare la top ten, poi, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Torino.

La classifica

Milano

Pavia

Siena

Pisa

Padova

Bologna

Cagliari

Firenze

Roma

Torino

I generi letterari più apprezzati

A livello nazionale, hanno spopolato quest'anno i libri per bambini e ragazzi, i più letti da milanesi, senesi, bolognesi, cagliaritani, romani e torinesi. Seguono i libri di letteratura e studi letterali, di cui sono particolarmente appassionati i pavesi. Al terzo posto tra i generi più letti, non può mancare un po' di dolcezza: il romanticismo, infatti, non passa mai di moda. Seguono, poi, i thriller e i libri su salute e benessere, anche se pisani e fiorentini si distinguono per un interesse spiccato per le tematiche economiche. Manga, scienze sociali, biografie, medicina e tecnologia e arte, dal cinema alla musica, chiudono la top 10 dei generi più letti in Italia.

I libri più amati

Gli italiani non hanno proprio saputo resistere ai gossip sugli intrighi di corte: è, infatti, "Spare. Il Minore" il libro più letto. La versione della storia raccontata direttamente dal Principe Harry in persona che mette nuova luce sulle dinamiche dei reali inglesi. Al secondo posto tra i libri più amati, "Dammi mille baci" di Tillie Cole, la storia di un ragazzo e una ragazza uniti da un legame creato in un istante e custodito per un decennio. Segue "Il caso Alaska Sanders" di Joël Dicker, il racconto di uno sconvolgente omicidio avvenuto in una tranquilla cittadina del New Hampshire. Al quarto posto torna "Fabbricante di lacrime" di Erin Doom che continua ad appassionare gli italiani. A sorpresa, si classifica al quinto posto "La Scienza delle Pulizie: La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato" di Dario Bressanini.