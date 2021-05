Volterra, scultura degli studenti del liceo artistico per il Museo Diocesano di Arte Sacra

Una scultura destinata al percorso tattile allestito nel Museo Diocesano di Arte Sacra, la cui inaugurazione del primo nucleo avverrà venerdì 21 maggio. Questa l'iniziativa realizzata dagli studenti della 5B del liceo artistico di Volterra, con la consegna dell'opera avvenuta martedì 18 maggio durante un incontro con i rappresentanti della Diocesi di Volterra nell'aula magna della scuola. La scultura, realizzata all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni e figure di spicco del panorama artistico nazionale ed internazionale, rappresenta la copia del busto di San Lino di Buglioni.

Obiettivo del progetto rendere maggiormente accessibile ed inclusivo il percorso espositivo artistico del Museo, offrendo ai visitatori ipovedenti e non solo l'esperienza tattile del patrimonio, facendo così scoprire la vera essenza di parte dei manufatti presenti.

"Opportunità significativa per i ragazzi in formazione"

"Vogliamo sottolineare l'importanza di avere opportunità come queste, per intervenire in maniera significativa e professionale, in contesti di particolare interesse culturale - dichiarano dalla scuola -. Esperienze come questa rappresentano inoltre l'occasione per dare ai ragazzi in formazione la possibilità di approfondire pratiche come lo studio dei contesti espositivi, la copia al vero e il restauro, orientando al proseguo degli studi in settori strategici per la nostra nazione, come la cultura ed il turismo. Si ringraziano per il percorso il vescovo S. E. Mons. Alberto Silvani, don Michele Meoli, il dott. Andrea Falorni, l'associazione e Cooperativa Vademecum, l'associazione Mondo Nuovo, la Fondazione CRV e tutti i protagonisti della scuola che hanno realizzato l'opera".