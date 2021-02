Linea Verde arriva a Pisa: iniziate le registrazioni per una puntata dedicata al nostro territorio

Le troupe della Rai sono arrivate in città questo lunedì 1° febbraio. A marzo la messa in onda

Una puntata interamente dedicata al nostro territorio. Questo quanto previsto dalla trasmissione di Rai 1 Linea Verde, il programma condotto il sabato da Daniela Ferolla e Marcella Masi e la domenica da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini che racconta l'agricoltura italiana, le biodiversità e le eccellenze agroalimentari del nostro Paese. La troupe della rete ammiraglia è arrivata a Pisa oggi, lunedì 1° febbraio, per iniziare le registrazioni, che proseguiranno nei prossimi giorni. La messa in onda della puntata, come comunicato dall'ufficio stampa Rai, avverrà invece nel mese di marzo.