Palaia, il liquorificio Morelli tra le 100 eccellenze italiane: il riconoscimento di Forbes

Forbes incorona il liquorificio Morelli. L'attività di Palaia, presente sul territorio dagli inizi del '900, è stata inserita dalla celebre rivista tra le cento eccellenze italiane. Un risultato di enorme prestigio per l'azienda, sempre più proiettata verso mercati internazionali. "Un plauso a questa eccellenza toscana che ci rende orgogliosi, non solo per la provenienza, ma anche per la qualità - commenta il sindaco di Palaia Marco Gherardini - . I prodotti Morelli sono infatti 100% 'made in Tuscany', con l'utilizzo di gran parte delle materie prime a chilometro zero. Un vero e proprio orgoglio toscano".

Quella del liquorificio Morelli è una storia ultracentenaria. Tutto è iniziato da Lionello Morelli che, a inizio '900 nel piccolo paese Forcoli nel comune di Palaia, in Toscana, iniziò a produrre distillati e liquori a base di erbe aromatiche: era nata l'azienda italiana che ancora porta il suo cognome, azienda che è diventata oggi un brand di primo piano del Made in Italy. Negli anni successivi, grazie alla qualità dei prodotti, il liquorificio si è ampliato ed è diventata noto in tutta Italia. Con il passare del tempo, la famiglia Morelli si è specializzata nella produzione di liquori ottenuti da antiche ricette toscane, grazie ai sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali infuse in alcole di ottima qualità, che hanno ottenuto immediatamente i favori della clientela dell'epoca e di oggi.

L'azienda nel 2023 è gestita dalla quarta generazione della famiglia Morelli, Luca, Marco e Paolo, che hanno saputo coniugare esperienza ed innovazione, arrivando a proporre i loro prodotti ben oltre i confini nazionali conquistando il mercato estero. Il risultato messo nero su bianco da Forbes, testimonia l'impegno di un'azienda che porta in alto il nome della Toscana.