UniverSale, l'igienizzante delle Saline di Volterra per la tutela della salute nel rispetto dell'ambiente

Un prodotto per contribuire a ridurre i danni causati dalla pandemia alla salute e all'ambiente. Questo quanto studiato dalla Locatelli Saline di Volterra srl, che ha lanciato sul mercato UniverSale, un igienizzante da utilizzare come soluzione antisettica ad ampio spettro che rispetta la pelle il cui ingrediente principale è rappresentato proprio dal sale della nota località pisana.

Il prodotto è stato regolato ed approvato negli Stati Uniti dall'EPA (Environment Protection Agency), agenzia per la protezione dell'ambiente e della salute, e dalla FDA (Food and Drug Administration), ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. UniverSale, totalmente eco-compatibile, può essere utilizzato come igienizzante per le mani o, all'occorrenza, per qualsiasi tipo di superficie.