Luna del Cacciatore, cos'è e quando ammirarla in cielo

Occhi puntati verso il cielo domenica 9 ottobre, soprattutto per tutti coloro che sono appassionati di astronomia. Nell'occasione, infatti, sarà possibile ammirare quella che i nativi americani chiamavano Luna del Cacciatore, caratterizzata da una forte colorazione arancione e da dimensioni che ci sembreranno più grandi del consueto per via della sua posizione rispetto all'orizzonte. L'evento, per la precisione, prenderà il via a partire dalle 22.55 e, meteo permettendo, sarà ben visibile nel nostro Paese.

Luna del Cacciatore, perché si chiama così

La Luna del Cacciatore è così chiamata in quanto la sua intensa luce la rendeva perfetta per andare a caccia di prede di cui fare scorta per la stagione invernale. Questa Luna è nota anche come Luna sanguigna proprio in virtù della caccia spietata che si verificava durante la notte in cui appariva in cielo, con la selvaggina che risultava molto più facile da individuare in quanto i campi, dopo il raccolto, erano ormai nudi. Questa Luna era inoltre riverita sia in Europa che in America, forse a causa delle incombenti minacce dell'inverno, stagione che, nei secoli passati, era ricca di insidie per la popolazione.

Da sottolineare, tuttavia, che non si tratta di una Superluna, per la quale dovremo attendere dicembre. Sorgendo subito dopo il tramonto, tuttavia, ci offrirà molte ore in più di luce lunare. La Luna piena di autunno, infine, si caratterizza per sfumature color arancio che non possono che lasciare a bocca aperta tutti coloro che alzano gli occhi all'insù per ammirarla.