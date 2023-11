Luna del castoro, spettacolo in cielo nella notte di lunedì 27 novembre

Occhi verso il cielo (meteo permettendo) nella serata di oggi, lunedì 27 novembre. Sarà infatti l'occasione per ammirare la Luna piena del castoro, che, per gli astronomi, è considerabile quasi come una "Super Luna", in quanto prossima al perigeo, vale a dire il punto più vicino alla Terra: apparirà ai nostri occhi, dunque, più grande del normale.

Luna del castoro, perché è chiamata così

Viene definita così in quanto in questo periodo dell'anno i castori sono particolarmente presenti sulle rive dei fiumi a cercare legname per costruire le proprie dighe e le tane in cui rifugiarsi d'inverno. Quale occasione migliore, quindi, per i nativi americani per andare a caccia di questi animali durante la notte in cui la Luna illumina al meglio l'oscurità? Grazie al bottino, infatti, venivano ricavate le pellicce di castoro per scaldarsi nei mesi freddi. Ecco perché questo evento astronomico viene chiamato "plenilunio del castoro". In alternativa, viene definita "Luna piena del ghiaccio" in quanto cade in un periodo dell'anno in cui il freddo inizia davvero a farsi sentire.

Il significato spirituale

Nota anche come Luna piena di gelo o del lutto, viene associata spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all'inverno che incombe. Un momento in cui il tempo sembra sospeso tra due stagioni, ottimo per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla volontà di attuare quel "cambiamento personale" da tempo solo immaginato e mai reso concreto. La luna piena di novembre ci offre l'opportunità di prepararci per la crescita futura identificando le abitudini, le relazioni e le modalità di vita a cui siamo saldamente ancorati ma che non ci servono più. Questa fase lunare può dare la spinta necessaria a iniziare o modificare le parti stagnanti della nostra vita.