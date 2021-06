Spettacolo in cielo, arriva la "Luna delle fragole"

Appuntamento per questa sera, giovedì 24 giugno. Come seguire l'evento

Tutti con gli occhi verso il cielo questa sera, giovedì 24 giugno. Tra poche ore, con il massimo splendore previsto alle 20.40, si potrà infatti ammirare la "Luna delle fragole", così chiamata in quanto la sua apparizione coincide con il momento dell'anno dedicato alla raccolta di questo frutto. Si tratta del primo plenilunio dell'estate e dell'ultima Superluna del 2021, durante la quale il satellite apparirà più luminoso e più grande in quanto in prossimità del perigeo (la distanza minima dalla Terra). Sarà la luna piena più bassa dell'anno a causa della sua posizione meridionale, tipica della luna piena prossima al solstizio d'estate.

Luna delle fragole, come vederla

La luna delle fragole potrà essere ammirata rivolgendo direttamente gli occhi verso il cielo, possibilmente in luoghi lontani dalle luci artificiali. Sul sito Virtual Telescope Project l'evento sarà commentato in diretta dall'astrofisico Gianluca Masi a questo link.