Estate, cinque imperdibili luoghi freschi in Toscana per trovare sollievo dall'afa

Un'estate calda come non mai, quella che stiamo vivendo in questo 2022. Le temperature, da settimane, sono infatti bollenti, con l'afa che, ancora, non accenna a diminuire. Fortunatamente, però, la Toscana è ricca di luoghi in cui trascorrere qualche giornata al fresco, trovando un po' di sollievo dall'opprimente calura. Vediamone cinque assolutamente da non perdere.

Oasi Naturale Lipu di Campocatino

L'oasi naturale Lipu di Campocatino si trova nel territorio di Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, ad un'altitudine di circa mille metri. Qui domina il paesaggio tipico delle Alpi Apuane ed è possibile compiere passeggiate totalmente immersi nella natura ammirando la ricca di varietà di uccelli che popolano l'area.

Monte Amiata

Per una giornata al fresco lontani dal caos delle spiagge imperdibile è il Monte Amiata, dove è possibile fare passeggiate all'interno delle numerose riserve e aree protette della zona. Tantissimi i sentieri segnalati dove poter praticare trekking.

La cascata dell'Acquacheta

La cascata dell'Acquacheta, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, si può raggiungere soltanto attraverso un'escursione di circa due ore che risale la valle dell'omonimo fiume. Un luogo di pace e di una bellezza unica, descritto, non a caso, anche da Dante Alighieri nel XVI canto dell'Inferno della Divina Commedia.

La Verna

La Verna, in provincia di Arezzo, è una delle mete ideali per trovare un po' di refrigerio dall'afa grazie al basso tasso di umidità che si registra solitamente in questa zona. Imperdibile un'escursione al santuario, celebre per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi avrebbe ricevuto le stimmate, così come l'esplorazione dei tanti sentieri che caratterizzano l'area.

Riserva dell'Acquerino

La Riserva dell'Acquerino, situata a metà tra la provincia di Pistoia e quella di Prato, si trova a quasi mille metri d'altezza ed è un luogo perfetto per godersi qualche ora di relax al fresco. Qui, oltre a numerose aree pic nic, sono presenti percorsi da trekking o per mountain bike.