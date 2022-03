Tv, l'illusionista pisano Magico Matteo a 'I Soliti Ignoti' di Amadeus: "Esperienza incredibile"

C'è stata anche un po' di Pisa nella puntata de 'I Soliti Ignoti - Il ritorno' andata in onda su RaiUno nella serata di lunedì 28 febbraio. Tra i protagonisti del noto programma condotto da Amadeus ha trovato infatti spazio anche Magico Matteo, all'anagrafe Matteo Capriglione, illusionista pisano classe 1985. Il prestigiatore, nell'episodio che ha visto la partecipazione come concorrente dell'attore Stefano Accorsi, vincitore poi di 29mila euro (la cifra verrà donata in beneficenza), ha ricoperto il ruolo di ignoto e, una volta svelata la sua identità, si è esibito in una performance insieme alla sua assistente Giulia Giamberini lasciando a bocca aperta il pubblico. "È stata un'esperienza bellissima", ha raccontato a PisaToday Magico Matteo, alla seconda partecipazione al programma dopo quella del dicembre 2019.

Magico Matteo: "Esperienza bellissima, Amadeus persona fantastica"

"Tornare a partecipare ad una trasmissione così seguita è per me fonte di grande soddisfazione - ha affermato Magico Matteo -. Ho avuto modo di esibirmi insieme alla mia assistente Giulia, una ragazza molto in gamba entrata a far parte dello staff dallo scorso anno. Io sono stato denominato 'il mago delle sparizioni' ed abbiamo eseguito un numero di questo tipo: devo dire che il pubblico presente ha mostrato di aver particolarmente gradito la performance".

"Amadeus si è confermato ancora una volta una persona fantastica - ha sottolineato l'illusionista -, è rimasto lo stesso di quando l'ho incontrato per la prima volta. La cosa bella è che dietro le telecamere è esattamente come lo vedi quando va in onda: basti pensare che non ha nessun copione, tutto quello che dice e che fa è improvvisato. Tutti lo chiamano il 'direttore di orchestra' proprio per questa sua capacità di fare tutto nel modo più semplice e spontaneo possibile. L'unica differenza rispetto all'esperienza precedente è che stavolta, diversamente a quanto accaduto nel 2019, non c'è stato modo di stringersi la mano o di fare qualche foto insieme a causa delle norme anti Covid, ma è stato comunque carinissimo nel salutare tutti quanti. Proprio per le stringenti norme anti contagio è stata forse un'esperienza più faticosa rispetto a quella passata, ma non per questo meno bella".

"L'unico rammarico - ha aggiunto Magico Matteo - è che probabilmente è stata la mia ultima volta nel programma, ma gli ultimi tre anni, considerata anche la partecipazione nel 2021 a Guess My Age su TV8, sono stati per me ricchi di soddisfazioni. Sono poi davvero contento per la vincita di Stefano Accorsi - ha concluso - soprattutto perché quei soldi andranno in beneficenza a persone che davvero ne hanno bisogno".