Cosa mangiare in spiaggia: i piatti consigliati e quelli da evitare

Malgrado il tempo, negli ultimi giorni, sia stato incerto, la stagione estiva sta per entrare nel vivo e non mancheranno quindi le occasioni per trascorrere giornate di relax in spiaggia. Per chi si fermerà al mare anche durante l'orario dei pasti, sarà importante scegliere con attenzione gli alimenti da consumare: vediamo quali sono i cibi più adatti per essere consumati direttamente sotto l'ombrellone.

I cibi da consumare in spiaggia

In spiaggia, innanzitutto, è opportuno dissetarsi frequentemente. Per questo motivo è consigliato portarsi con sé una buona quantità di acqua e, perché no, qualche centrifugato di frutta o verdura o qualche infuso freddo come, ad esempio, il the verde. Sconsigliate, al contrario, le bevande zuccherine o a base di caffeina, che aumentano la sete e, di conseguenza, la sudorazione.

Per quanto riguarda il cibo, da evitare tutte quelle pietanze che appesantiscono l'organismo, come fritti, paste calde, carne o pizza. Consigliati, invece, piatti come riso, cous cous o farro conditi con verdure, ottimi per un pranzo leggero e salutare. Perfetta per essere gustata sotto l'ombrellone, poi, è la pasta fredda, che può essere preparata in numerose varianti. Non possono infine mancare le tradizionali insalatone, ottima idea per un pasto fresco e veloce.

Altro suggerimento è optare per frutta e verdura estiva da sbucciare al momento. Tra la verdure sono consigliate lattuga, verza, carote, zucchine e fagiolini, mentre per la frutta c'è l'imbarazzo della scelta: albicocche, pesche, melone, prugne, ciliegie e cocomero.