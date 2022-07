Perde il lavoro a Como, sceglie Santa Croce per formarsi e lo ritrova: la storia di Marco Sartori

Aveva perso il lavoro e così, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Toscana e messo in atto da Poteco (Polo Tecnologico Conciario) e agenzia Forium, ha scelto di venire in provincia di Pisa, a Santa Croce sull'Arno, per formarsi nel settore conciario. Una scelta che si è rivelata azzeccata, visto che Marco Sartori, 28enne di Como, ha subito trovato una nuova occupazione all'interno di una delle concerie di riferimento di Castelfranco di Sotto, la Incas. Il giovane, trasferitosi nel Valdarno Inferiore, è infatti uno dei 20 neoqualificati del corso gratuito "Trending" nato con l'obiettivo di formare professionisti che conoscano tutte le specifiche fasi del processo di progettazione delle materie prime e del prodotto pelle e calzatura, che ha potuto usufruire della manovia e conceria sperimentale del Polo Tecnologico Conciario e che si è avvalso della collaborazione di molti partner: Università di Siena, Istituto "Carlo Cattaneo" di San Miniato, Agenzia Fo.Ri.Um, Associazione Conciatori di S. Croce sull'Arno, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e Consorzio Toscana Manifatture di Santa Croce sull'Arno.

"Con il Covid ho perso il lavoro - ha raccontato Sartori a forium.it - A quel punto ho iniziato a fare piccole produzioni, guardandomi parallelamente attorno alla ricerca di qualcosa di stimolante. Casualmente ho saputo del corso Trending e mi sono messo in gioco. Qui ho scoperto persone squisite con cui studiare e lavorare. E coi docenti lo stesso, sia a distanza che in presenza quando abbiamo potuto fare i laboratori. Alla Incas - ha aggiunto - ho fatto lo stage e ho trovato un ambiente professionale e molto buono a livello umano. Hanno creduto in me e di questo sono molto felice. Attualmente ho un contratto a tempo determinato e mi occupo di prove di laboratorio per quanto riguarda prodotti e vernici".