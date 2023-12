Mancano ormai pochissimi giorni a Natale, giornata da trascorrere, da tradizione, con le persone care. Per chi ancora non lo avesse fatto, è arrivato il momento di pensare a cosa far trovare a tavola ai nostri ospiti. Dopo aver visto qualche consiglio per un menù di pesce, vediamo oggi i nostri suggerimenti per coloro che, invece, amano la carne.

Antipasti

Tagliere di salumi

Bruschette di polenta con salsiccia

Crostini di fegatini di pollo

Crostini salsiccia e stracchino

Primi piatti

Lasagne al ragù di cinghiale

Risotto alla salsiccia

Cappelletti in brodo di gallina

Secondi piatti

Arrosto all'arancia

Cappone ripieno

Petto d'anatra laccato

Dolci