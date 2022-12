Menù di Natale a base di carne: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

A Natale, come da tradizione, ci riuniamo a tavola insieme alle persone care, così da passare qualche ora in allegria e spensieratezza all'insegna del buon cibo. Al 25 dicembre mancano ormai pochissimi giorni ed è quindi arrivato il momento di pensare a cosa far trovare a tavola ai nostri ospiti. Se siete amanti della carne, le possibilità di scelta sono moltissime, con numerosi piatti da poter cucinare. Ecco la nostra proposta per un menù completo dall'antipasto al dolce all'insegna della tradizione.

Antipasti

Tagliere di salumi

Vitello tonnato

Crostini di fegatini di pollo

Crostini salsiccia e stracchino

Primi piatti

Lasagne al ragù di cinghiale

Gnocchi con sugo di faraona

Cappelletti in brodo di gallina

Secondi piatti

Cappone in umido

Guancia di manzo con maionese di nocciola e patate

Carpaccio di fassona

Dolci