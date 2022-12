Menù di Natale a base di pesce: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale, giornata da trascorrere, da tradizione, con le persone care. Per chi ancora non lo avesse fatto, è arrivato il momento di pensare a cosa far trovare a tavola ai nostri ospiti. Dopo aver visto qualche consiglio per un menù di carne, vediamo oggi i nostri suggerimenti per coloro che, invece, amano il pesce.

Antipasti

Tartare di tonno fresco

Cozze gratinate al pesto di noci

Carpaccio di polpo

Involtini di salmone e mousse di zucchine

Primi piatti

Tagliolini con astice

Risotto alla crema di scampi

Spaghetti con le cozze

Secondi piatti

Baccalà fritto

Gamberoni in forno con salsa di limone

Involtini di verza con filetti di merluzzo

Dolci