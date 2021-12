Menù di Natale vegano: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

A Natale, come da tradizione, si affollano sulle nostre tavole numerose pietanze a base di carne e pesce. Non tutti, però, amano consumare questi cibi: è il caso dei vegani, ovvero di coloro che si nutrono solamente di alimenti provenienti dal regno vegetale, escludendo, al contrario, tutti quelli di origine animale. Anche chi segue questo particolare tipo di dieta può concedersi dei pranzi o delle cene ricche di sapore e gusto durante le festività natalizie. Ecco il menù da noi consigliato per un Natale completamente vegan.

Antipasti

Patè di noci vegan

Salatini vegan ripieni di broccoli e tofu alle erbe

Primi piatti

Tagliatelle al ragù di soia

Lasagne vegane con scarole, olive e noci

Secondi piatti

Scaloppine di seitan ai funghi

Polpettone vegano di zucca e patate ripieno di spinaci

Dolci