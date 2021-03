Menù di Pasqua a base di carne: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

La nostra proposta per un pranzo all'insegna della tradizione

Mancano ormai pochissimi giorni a Pasqua ed è quindi arrivato il momento di pensare a cosa preparare per il pranzo in famiglia. Se siete amanti della carne sono moltissime le possibilità di scelta, con numerosi piatti da poter cucinare. Ecco la nostra proposta per un menù completo dall'antipasto al dolce all'insegna della tradizione.

Antipasti

Bresaola e caprino

Cestini croccanti con mousse di mortadella

Primi piatti

Lasagne al ragù di agnello

Pasta con asparagi e salsiccia

Secondi piatti

Agnello arrosto

Roast beef in crosta d'erbe

Dolci