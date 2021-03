Menù di Pasqua vegano: i piatti consigliati dall'antipasto al dolce

Ecco la nostra proposta per chi non ama ricette di origine animale

È iniziato il conto alla rovescia per Pasqua, che anche quest'anno, così come accaduto nel 2020, andrà festeggiata in casa a causa delle restrizioni anti-Covid. Malgrado questo, però, rimane un'occasione per trascorrere del tempo assieme alle persone care, preparando e gustando un ricco pranzo. Non tutti, tuttavia, amano mangiare il tradizionale agnello e, più in generale, la carne o prodotti di origine animale. Ecco quindi che vi proponiamo un menù totalmente vegano.

Antipasti

Insalata di asparagi servita su pane croccante

Parmigiana vegana di melanzane

Primi piatti

Lasagne vegane alle cime di rapa e asparagi

Pappardelle con funghi e piselli

Secondi piatti

Arrosto di seitan farcito

Tofu marinato e grigliato

Dolci