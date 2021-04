Primo maggio, il menù ideale per un picnic all'aperto

La giornata del 1° maggio, considerato il ritorno della nostra regione in zona gialla, sarà un'occasione per fare la tradizionale gita fuori porta, saltata lo scorso anno a causa del lockdown emanato dal governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Rispettando naturalmente tutte le norme anti-contagio, sarà quindi possibile trascorrere qualche ora all'aria aperta: niente di meglio, in questo caso, di un ricco picnic. Vediamo la nostra proposta per un menù comodo e gustoso.

Antipasto

Piccoli tramezzini con salumi, tonno e insalata russa

Primi piatti

Pasta fredda pomodorini e pesto

Riso freddo tonno e zucchine

Secondi piatti

Torta salata ricotta e spinaci

Frittata con salsiccia e speck

Dolce