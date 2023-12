Natale 2023, cinque mercatini da non perdere in Toscana

Mancano ormai pochi giorni a Natale, una delle feste più attese dell'anno. Per immergersi al meglio nel clima natalizio, oltre che al consueto shopping per le vie della città, possiamo fare tappa in uno dei tanti mercatini a tema che animano la Toscana in questo periodo dell'anno. La scelta è ampissima, con idee e soluzioni per tutti i gusti. Noi, qui, ve ne consigliamo cinque assolutamente da non perdere.

Il Natale a Montepulciano

È uno dei borghi più belli della Toscana e Montepulciano, sotto Natale, acquisisce un fascino ancora maggiore. Qui è possibile visitare uno dei mercatini più grandi d'Italia, con decine e decine di stand tra via San Donato e piazza Grande in cui trovare dolciumi, street food, specialità toscane, arrigianato locale, pelletteria e tanto altro ancora. Per i più piccoli tappa obbligata al Castello di Babbo Natale all'interno della Fortezza Medievale, in cui sarà possibile visitare la cucina, la camera da letto, le stanze degli elfi, il giardino d'inverno con le renne e la stanza del trono dove incontrare Santa Claus in persona. Il programma delle aperture: tutti i giorni dal 7 al 10 dicembre, il weekend del 16 e 17 dicembre; apertura continuativa, tutti i giorni, dal 22 dicembre al 7 gennaio.

Natale di Stelle a Cortona

Cortona, incantevole borgo dell'aretino, ospiterà fino al 7 gennaio "Natale di Stelle", appuntamento che, attraverso numerosi eventi, trasformerà la cittadina etrusca in un luogo magico. In piazza Garibaldi ed in piazza Signorelli sarà possibile gustare caratteristiche prelibatezze enogastronomiche ed acquistare prodotti artigianali tipici delle festività natalizie.

Il Mercatino di Natale di Santa Croce a Firenze

Firenze, sotto Natale, brulica di mercatini, di cui il più grande, con oltre cinquanta stand, è allestito in piazza Santa Croce. Qui, tra prodotti artigianali, vestiti, decorazioni, street food e tanto altro, sarà possibile immergersi nelle tradizioni di diversi Paesi europe. Il tutto con l'imponente Basilica di Santa Croce sullo sfondo.

Il Mercatino Tirolese di Arezzo

Una bellezza unica, da vedere almeno una volta nella vita. Il Mercatino Tirolese di Arezzo è uno dei più belli non solamente della Toscana, ma di tutta Italia. Valore aggiunto è infatti la splendida cornice di piazza Grande in cui è allestito, con decine e decine di casette di legno a riunire espositori provenienti dal Tirolo, dalla Germania e dall'Austria. Presenti anche stand dedicati alle degustazioni con birre del Tirolo e piatti tipici, come i brezen farciti e la polenta, e l'area Christmas Gardenar, dedicata interamente alle piante e agli abeti. Per i più piccoli, invece, imperdibile la visita alla casa di Babbo Natale allestita a Palazzo della Fraternita dei Laici e alla Lego Brick House nella location della Galleria d'Arte Contemporanea in piazza San Francesco.

Fiera di Natale a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi, dal 1 al 26 dicembre, appuntamento con il mercatino di Natale in piazza Garibaldi, dove non mancheranno giochi per bambini, prodotti artigianali, delizie enogastronomiche e piccoli concerti. Un evento da vivere in famiglia per immergersi nella magica atmosfera natalizia.