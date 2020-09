Strepitoso Marconi: il bomber nerazzurro segna in rovesciata dal limite dell'area

Ammettiamolo: lo avesse segnato CR7, adesso sarebbe su tutte le copertine dei giornali e in primo piano nei servizi televisivi sportivi. Ma, in fondo, a noi va bene anche così: perché ci possiamo godere Michele Marconi, uno dei patrimoni più importanti del Pisa, con serenità e pieni di orgoglio. Il numero 31 ci ha abituati a gol spettacolari e realizzazioni importanti e decisive nel corso degli ultimi due campionati, e pare aver iniziato col piede giusto anche la nuova stagione.

Il Pisa ieri, domenica 13 settembre, era impegnato sul campo del Sassuolo in un triangolare di lusso contro la società neroverde. Gli emiliani hanno schierato due formazioni che si sono alternate in gare di 45' contro i nerazzurri di Luca D'Angelo. La prima partita è terminata con sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa, ma è nella seconda che è salita in cattedra tutta la classe del centravanti originario di Follonica. Belli ha crossato dalla destra e al limite dell'area neroverde Marconi si è alzato in volo e ha spedito la sfera in rete con una rovesciata da 'Figurine Panini'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In pochissimo tempo la marcatura ha fatto il giro del web, riproposto, condivisa e commentata con stupore e meraviglia dai tifosi nerazzurri ma anche dai sostenitori del Sassuolo. Qui e nella foto di copertina le immagini del gol proposte dalla pagina Fb 'LiberatoilPisa'.