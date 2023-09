Qualità della rete mobile, qual è il miglior operatore: la classifica di Altroconsumo

È Vodafone il miglior operatore per qualità della rete mobile secondo la classifica stilata da Altroconsumo. Con un punteggio di 36.392 punti, Vodafone ha preceduto nell'ordine Tim (24.553 punti), Iliad (24.233 punti) e WindTre (21.835 punti). Rispetto ad un anno fa, WindTre e Iliad sono rimaste pressoché allo stesso punto, mentre Tim e Vodafone hanno fatto segnare miglioramenti rispettivamente del 17% e del 21%. La graduatoria è stata stilata attraverso un monitoraggio frutto di test effettuati da luglio 2022 e giugno 2023 sulle reti 4G, 3G, 2 G attraverso gli utenti di CheBanda, la social app gratuita di Altroconsumo.

La classifica

Vodafone 36.392 punti Tim 24.553 puntiù Iliad 24.233 punti WindTre 21.835

Cosa viene misurato

"Quando si accede a CheBanda - riporta il sito di Altroconsumo - il test verifica la velocità di trasmissione per scaricare dati (download) e per inviarli (upload). Parametri, questi, che hanno effetto sul tempo necessario a ricevere e inviare file (foto, video, documenti), ad accedere ai siti internet e che influenzano gli altri parametri di qualità d'uso. Il test della qualità di visione video verifica se la pagina si apre correttamente e qual è il tempo necessario per accedervi. Se è inferiore a 10 secondi il risultato è positivo e si aggiunge al punteggio di ciascun operatore".

"Un altro test a disposizione sull'app CheBanda - si legge ancora - verifica la qualità della visione in streaming: si calcola il tempo di caricamento e di attesa del video, con pause e attesa: in questo caso, per essere promossi, il ritardo deve essere inferiore ai 12 secondi. CheBanda non si ferma qui: infatti, a differenza di altre app che si limitano a calcolare la velocità di download e upload, l'app di Altroconsumo ha anche un test in continuo, cioè riesce a rilevare la connessione anche quando si è in movimento. Scaricate CheBanda per aiutarci ad avere una mappa sempre più accurata e precisa".