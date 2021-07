Vacanze nel verde, i migliori agriturismi con piscina della provincia di Pisa

Le strutture più amate dai viaggiatori per concedersi qualche giorno di relax lontano dal rumore della città

Estate, tempo di vacanze. Per chi desidera trascorrere qualche giorno di relax lontano dal rumore della città la soluzione ideale è regalarsi un soggiorno in uno dei tanti agriturismi presenti sul nostro territorio, magari dotato di piscina per concedersi un bagno rinfrescante. Vediamo quali sono le cinque migliori strutture della provincia di Pisa secondo quanto riporta Tripadvisor nella sezione "classifica viaggiatori".

Agriturismo Podere Pietraposa

Al primo posto troviamo l'agriturismo Podere Pietraposa di Pomarance. Dotata di una confortevole piscina all'aperto, la struttura è apprezzata dai viaggiatori per la cortesia dei proprietari, la qualità del cibo offerto ed il bellissimo panorama in cui è immersa.

Dove si trova: via Volterrana, 181 - Pomarance

Agriturismo Incanto del Fiume

Sempre a Pomarance troviamo l'agriturismo Incanto del Fiume, immerso in un angolo di natura silenziosa. I viaggiatori, qui, si sentono come a casa grazie alla gentilezza del personale. Immancabile, ovviamente, un bagno rigenerante in piscina.

Dove si trova: via Volterrana, 178 - Pomarance

Agriturismo Settesoldi

Dotato di piscina all'aperto, l'agriturismo Settesoldi di Bucciano (San Miniato) si trova in una zona perfetta per godersi qualche giorno di completo relax lontani dalla frenesia della vita quotidiana. Amatissima la cucina.

Dove si trova: via Barbinaia, 2 - Bucciano (San Miniato)

Agriturismo Colleverde

A Terricciola troviamo l'agriturismo Colleverde, immerso tra vigne e ulivi. I viaggiatori ne apprezzano particolarmente la disponibilità dello staff e la qualità della colazione offerta. Possibilità di usufruire di un'ampia piscina.

Dove si trova: via Colleverde, 10 - Terricciola

Agriturismo Il Mulinaccio

Chiude la top five l'agriturismo Il Mulinaccio di Volterra, che fa della location e dell'accoglienza i suoi principali punti di forza. La struttura, dotata di diversi appartamenti, dispone di una confortevole piscina immersa nel verde.

Dove si trova: via di Pretenzano, Volterra