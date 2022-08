Vacanze nel verde, i migliori agriturismi con piscina in Toscana

Agosto, per molti italiani, è sinonimo di vacanza. Chi desidera trascorrere qualche giorno di relax lontano dal rumore della città la soluzione ideale è regalarsi un soggiorno in uno dei tanti agriturismi presenti nella nostra regione, magari dotato di piscina per concedersi un bagno rinfrescante. Vediamo quali sono le cinque migliori strutture della Toscana secondo quanto riporta Tripadvisor nella sezione "classifica viaggiatori".

Agriturismo Podere Cunina

Al primo posto troviamo l'agriturismo Podere Cunina di Buonconvento, in provincia di Siena. Dotata di un'ampia piscina all'aperto, la struttura si trova totalmente immersa nella natura ed è perfetta per chi è alla ricerca di totale tranquillità.

Dove si trova: località Cunina di Sopra, 82 - Buonconvento

Tenuta Guardastelle

Al secondo posto troviamo la Tenuta Guardastelle di San Gimignano, in provincia di Siena. Apprezzatissima l'accoglienza del personale, che fa sentire i viaggiatori come a casa propria. Immancabile, poi, un aperitivo da gustare a bordo piscina.

Dove si trova: località Sovestro - San Gimignano

Agriturismo Merigge

Terzo gradino del podio per l'agriturismo Merigge di Montepulciano, un'oasi di tranquillità in cui gustare i prodotti raccolti direttamente dall'orto. Ampia la piscina, perfetta per regalarsi un momento di refrigerio.

Dove si trova: Via di Montenero, 36 - Montepulciano

Agriturismo Pietraposa

Appena fuori dal podio troviamo l'agriturismo Podere Pietraposa di Pomarance, in provincia di Pisa. Dotata di una confortevole piscina all'aperto, la struttura è apprezzata dai viaggiatori per la cortesia dei proprietari, la qualità del cibo offerto ed il bellissimo panorama in cui è immersa.

Dove si trova: via Volterrana, 181 - Pomarance

Agriturismo Podere Felceto

Chiude la top 5 l'agriturismo Podere Felceto di Panzano in Chianti, in provincia di Firenze. Immerso nella natura, rappresenta una meta consigliatissima per rigenerare corpo e mente. Ampia la piscina all'aperto.

Dove si trova: via Case Sparse, 17 - Panzano in Chianti