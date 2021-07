Aperitivo a Marina di Pisa, tre locali da provare

Estate, tempo di mare e aperitivi in spiaggia. Tra le località più amate non solo dai pisani, ma anche da coloro che vengono da fuori città, c'è senza dubbio Marina di Pisa, che da giugno a settembre si anima di vita grazie al suo litorale ed ai suoi numerosi locali. Qui è possibile gustarsi squisiti cocktail di fronte a tramonti mozzafiato, in un panorama da cartolina.

Sunset Café

Se amate godervi l'aperitivo direttamente in spiaggia, il Sunset Café è il locale che fa per voi. Qui, seduti comodamente su stuoie in vimini e cuscini colorati, potrete gustarvi i deliziosi cocktail prodotti dalla casa in una location da sogno.

Dove si trova: via Litoranea, 40

Seadside Café

Ideale per godersi un aperitivo al tramonto, il Seadside Café è particolarmente consigliato per trascorrere una serata rilassante insieme agli amici. Adatto a clientela di ogni età.

Dove si trova: via della Repubblica Pisana, 46

La Perla Café

Per un aperitivo vista mare, da provare assolutamente La Perla Café, locale apprezzato per la sua posizione e per la gentilezza del personale, oltre che per i prodotti offerti.

Dove si trova: via Padre Agostino da Montefeltro, 3