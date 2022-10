Miglior bar d'Italia 2023, quattro sono in Toscana: la guida del Gambero Rosso

Sono quarantacinque i locali che hanno raggiunto il massimo punteggio, ovvero le Tre Tazzine & Tre Chicchi, nella Guida Bar d'Italia 2023 del Gambero Rosso. Quattro di questi si trovano in Toscana: si tratta dei fiorentini Paszkowksi, Gilli, Ditta Artigianale e Tuttobene (Campi Bisenzio). Un dato che pone la nostra regione insieme al Piemonte al quarto posto nazionale, preceduta da Lombardia (12) e dalla coppia Veneto-Emilia Romagna (5).

Il premio bar dell'anno, invece, è andato a Marelet di Treviglio (BG), "Locanda e Osteria Contemporanea della famiglia Colleoni, una struttura all’avanguardia, concepita nell’ottica della massima attenzione all’impatto ambientale, che usa la geotermia e il fotovoltaico come principali fonti di energia - si legge sul sito del Gambero Rosso -. Una cura che si ritrova anche nella proposta, dall’orto di proprietà provengono infatti molti dei prodotti utilizzati in cucina e nei cocktail, compresi, attenzione non da poco, i fiori sui tavoli".

Migliori bar d'Italia, Tre Tazzine & Tre Chicchi 2023