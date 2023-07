Migliori birre del supermercato, la classifica di Altroconsumo

La birra, per molti italiani, è quasi un rito, da consumare in compagnia di amici o da soli per concedersi un momento di relax. L'offerta sul mercato è molto ampia, con prodotti adatti a soddisfare le diverse esigenze della clientela. Altroconsumo, a questo proposito, ha stilato la classifica delle migliori birre disponibili nei supermercati analizzandone trenta con doppia prova, ossia assaggio e laboratorio, per decretare quale sia la più buona e quella con la miglior composizione. A conquistare il primo posto è stata Corona Extra 35,5, seguita sul podio da Menabrea Original e Dreher.

La classifica