Migliori caffè per moka, la classifica di Altroconsumo

Quello del caffè, per molti di noi, è un vero e proprio rito. Milioni di italiani bevono infatti questa bevanda al mattino, a fine pranzo o durante una pausa relax. Chi ama il gusto classico e lo consuma a casa opta spesso per la moka: Altroconsumo, a questo proposito, ha testato 15 tra le marche di caffè macinato per moka più usate stilando una classifica in base a criteri di gusto, qualità e prezzo.

La classifica

Caffè macinato di qualità ottima:

Illy Classico caffè tostato macinato: 77 punti. Prezzo medio: 30,36 € al kg, confezione da 250 g 7,59 €.

Carrefour Classico Miscela Tradizionale: 77 punti. Prezzo medio: 6,32 € al kg, migliore del test e miglior acquisto (la confezione da 250gr. costa solo 1,79)

Lavazza Qualità Rossa: 75 punti. Prezzo medio: 12,60 € al kg, confezione da 250 g 3,15 €.

Conad Caffè Macinato Qualità Classica: 75 punti. Prezzo medio: 7,50 € al kg, confezione da 250 g 1,87 €.

Caffè macinato di qualità buona: