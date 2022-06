Migliori campeggi d'Italia 2022, uno è in Toscana

Si trova in Toscana uno dei migliori camping d'Italia secondo il portale Campeggi.com, che, nell'ambito della seconda parte della settima edizione dei Certificati d'Eccellenza, volti a celebrare i camping village e creati per aiutare i viaggiatori a scegliere le migliore offerte disponibili, ha assegnato i premi relativi a sette categorie: Sport, Aquapark, Entertainment, Experience, Great Bathroom, Unusual Accomdation e Digital. Quest'ultimo, riconoscimento dedicato alle realtà con la migliore attività sui social e sul web pensata per mantenere attivo il rapporto con i propri clienti e per cercare di raggiungerne di nuovi, è andato al Gitavillage Argentario di Orbetello (Grosseto), che già lo scorso anno si era conquistato un posto nella Top 10 di categoria.

