Pasqua 2023, le migliori colombe del supermercato: la classifica de La Cucina Italiana

A Pasqua, a tavola, non può mancare la colomba. Questo dolce può essere acquistato sia in pasticceria, così da poter gustare un prodotto completamente artigianale, sia al supermercato. Proprio a questo proposito La Cucina Italiana, noto sito dedicato al food, ha stilato una classifica delle migliori colombe disponibili sul mercato.

La classifica

Al primo posto della classifica, per lacucinaitaliana.it, troviamo la Colomba Originale Motta, caratterizzata da "una bella glassa distribuita in modo armonioso e punteggiata da una granella fine e da mandorle brune; all'interno i canditi sono piuttosto radi e l'alveolatura dell'impasto, che risulta un po' asciutto, non è particolarmente aerea; l'aroma, che ricorda il fior d'arancio, è penetrante". Seconda posizione per la colomba Terre d'Italia "avvolta in una bella carta decorata con i più noti monumenti milanesi e completata con un nastro di raso". Terzo gradino del podio per la colomba Melegatti, "ricoperta da una glassa cosparsa di mandorle e di granella grossa per un effetto di maggior croccantezza". In quarta posizione troviamo la colomba Fior di Loto, il cui sapore "ricorda quello di un pandolce, leggero, con note di burro". Quinta posizione per la colomba Balocco, caratterizzata da una "glassa molto chiara sulla quale spiccano le mandorle", che precede la colomba Bauli e Duca Moscati di Eurospin.

Ecco, quindi, il riepilogo della classifica: