Migliori creme solari 2023, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo, anche quest'anno, ha svolto un'indagine sulle creme solari disponibili sul mercato italiano per stabilire quali siano le migliori. Nel dettaglio, sono state stilate tre classifiche: una per le protezioni 30, una per le protezioni 50 ed una per le protezioni 30 spray. Il parametro più importante di cui è stato tenuto conto è ovviamente la protezione: se un prodotto non rispetta il livello di protezione indicato, subisce una penalizzazione nel giudizio. Sono poi state valutate la sicurezza degli ingredienti, che non devono essere nocivi per la salute, e l'impatto ambientale generale, penalizzando i prodotti che contengoni filtri solari tossici per l'ecosistema marino e quelli con ingredienti non necessari che potrebbero essere sostituiti con sostanze più sostenibili.

Per quanto riguarda i prodotti (creme e spray) ad alta protezione Spf (sun protecion factor) 50+, il primo posto è stato conquistato dall'Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+, il cui costo medio si aggira sui 17,26 euro. Tra le creme Spf 30, invece, il gradino più alto del podio è andato al Nivea Sun Protect & Hydrate 30, in commercio ad un prezzo medio di 15,53 euro a confezione. Infine, per quanto riguarda gli spray con protezione 30, ad occupare la prima posizione è il Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray, il cui costo è di 9,90 euro per 150 ml. A questo link è possibile consultare tutte e tre le classifiche nel dettaglio.