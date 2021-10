Halloween, cinque film imperdibili per una serata horror

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween, la festa più spaventosa dell'anno. Per trascorrere una serata a tema horror senza uscire dal proprio salotto, si può pensare di vedere un film in perfetta sintonia con l'atmosfera della "notte delle streghe". Vediamo qualche suggerimento.

Scream

"Scream" è un grande classico per Halloween. Al centro della storia un gruppo di ragazzi che vengono inseguiti, catturati e poi uccisi da un serial killer che indossa un mantello nero ed una maschera bianca. La saga ha avuto uno straordinario successo, tanto che il costume del killer è tra i più diffusi per festeggiare la notte del 31 ottobre.

Halloween - La notte delle streghe

Altro grande classico è "Halloween - La notte delle streghe", film del 1978 diretto da John Carpenter. La pellicola racconta la storia di Michael Myers, uno psicopatico che scappa da un manicomio in cui è rinchiuso per perseguitare gli adolescenti della cittadina di Haddonfield.

The Others

Film diretto da Alejandro Amenabar, "The Others" riesce a catturare lo spettatore innescando in lui un senso di inquietudine pur senza utilizzare scene di sangue o morti. Protagonista principale di una storia dall'inaspettato colpo di scena finale una straordinaria Nicole Kidman.

It

Un film simbolo di Halloween per eccellenza. "It", versione cinematografica del libro di Stephen King, vede al centro della storia un gruppo di ragazzi che si mettono alla ricerca di Georgie, il fratello di uno di loro scomparso misteriosamente insieme ad altri bambini. Il colpevole? Il pagliaccio It.

Shining

Capolavoro anch'esso ispirato da un romanzo di Stephen King, "Shining" descrive gli avvenimenti che accadono all'Overlook Hotel, animato da forze diaboliche che ben presto si impadroniscono del custode Jack Torrance, interpretato da un pazzesco Jack Nicholson.