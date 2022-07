Migliori gelaterie a Marina di Pisa, la top 3 secondo le recensioni su Google

Estate, tempo di mare e gelati. Sì, perché durante la stagione più calda dell'anno, particolarmente bollente in questo 2022, non esiste niente di meglio di un buon gelato gustato direttamente a due passi dalla spiaggia insieme alla propria famiglia o agli amici. Un modo per trovare un po' di refrigerio dall'afa, godendo di buon cibo accarezzati dalla brezza marina. Vediamo, a questo proposito, quali sono le tre gelaterie maggiormente apprezzate a Marina di Pisa secondo le recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Gelateria Orso Bianco

La Gelateria Orso Bianco, presente con un locale anche nel centro di Pisa in via Santa Maria, si trova a due passi dal mare e fa dello stile moderno e curato uno dei suoi punti di forza. Tra i gusti da provare una menzione speciale spetta a quelli alla frutta e, in particolare, a quello alla fragola.

Dove si trova: via Maiorca, 119

Gelateria Manzi

La Gelateria Manzi, oltre che nel centro di Pisa in via Oberdan, si trova anche sul lungomare di Marina a pochi passi dal porto. I gusti da provare? Quelli classici, come cioccolato, nocciola e crema, ma anche quelli più particolari, come ad esempio il pompelmo rosa.

Dove si trova: via Maiorca, 47

Gelateria Liberty

Subito di fronte al mare troviamo la Gelateria Liberty, locale apprezzato per l'attenzione rivolta alle materie prime. Ampia la varietà di scelta: da provare il cioccolato fondente, ma anche le proposte originali e alternative offerte di volta in volta.

Dove si trova: via della Repubblica Pisana, 1