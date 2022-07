Migliori gelaterie a Pisa, la top 5 di Tripadvisor

In estate, con le temperature che si fanno particolarmente elevate, non esiste niente di meglio di un buon gelato per trovare un po' di refrigerio dall'afa. A Pisa sono numerose le gelaterie in cui gustare prodotti completamente artigianali: vediamo la top 5 secondo Tripadvisor.

Gelateria Tuffo 13

Al primo posto della classifica troviamo la Gelateria Tuffo 13 di Lungarno Gambacorti, che offre alla sua clientela anche gusti inusuali. Tra questi da provare assolutamente il gelato alla birra, mentre tra i classici non può mancare il pistacchio. Ampia scelta anche di gusti vegan.

La Bottega del Gelato

Al secondo posto La Bottega del Gelato, locale di piazza Garibaldi. Ampia la possibilità di scelta, sia di gusti classici che più particolari. Un consiglio? Provate la nocciola ed i gusti alla frutta.

Gelateria Artigianale Rufus

Sul terzo gradino del podio troviamo la Gelateria Artigianale Rufus di piazza Martiri della Libertà. Prodotti sempre freschi e di qualità, con opzioni anche vegan. Da provare pistacchio e gianduia.

Gelateria De' Coltelli

Al quarto posto della classifica troviamo la Gelateria De' Coltelli, premiata per il quinto anno consecutivo con i Tre Coni dal Gambero Rosso. Il locale di Lungarno Pacinotti è uno dei must per gli amanti del gelato a Pisa. Imperdibili i gusti pistacchio e crema.

Il Gelato di Toto

Chiude la top 5 Il Gelato di Toto, catena presente con diversi locali nel territorio pisano. Moltissimi i gusti a disposizione della clientela, da quelli tradizionali ad altri più originali, come il pesto di mandorle e caramello e arachidi.