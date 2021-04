Migliori gelaterie a Pisa, cinque locali da non perdere

Con l'arrivo della bella stagione e dei primi caldi non c'è niente di meglio di un buon gelato da gustare all'aria aperta per refrigerarsi un po'. A Pisa sono numerosi i locali che propongono prodotti di elevata qualità: vediamone alcuni particolarmente consigliati in base alle recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Gelato Dipendente

Sito in via Giosuè Carducci, il Gelato Dipendente può contare su un'affezionata clientela, che ne apprezza qualità dei prodotti e cordialità del servizio. Da provare i gusti alla frutta.

Dove si trova: via Giosuè Carducci, 45

Il Gelato di Giada

Il Gelato di Giada, che ha sede in via Battelli, è una delle gelaterie più amate dai pisani. I gusti classici il punto di forza.

Dove si trova: via Angelo Battelli, 27

Gelateria De' Coltelli

La Gelateria De' Coltelli di Lungarno Pacinotti è uno dei locali più noti della nostra città. L'ampia offerta permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela.

Dove si trova: Lungarno Pacinotti, 23

Gelateria Tuffo 13

Gusti classici ed alternativi, anche per intolleranti e vegani: questa la ricca proposta della Gelateria Tuffo 13 di Lungarno Gambarcorti.

Dove si trova: Lungarno Gambacorti, 13

La Bottega del Gelato

Collocata nella centrale piazza Garibaldi, la Bottega del Gelato propone una grande varietà di gusti. Da provare assolutamente il pistacchio.

Dove si trova: piazza Garibaldi, 11/12