Migliori gelaterie della Toscana 2023, le premiate con i Tre Coni dal Gambero Rosso

Non solo De' Coltelli. Complessivamente sono infatti quattro le gelaterie della Toscana che hanno ottenuto i Tre Coni nella guida 2023 del Gambero Rosso, riservata ai migliori produttori di gelato artigianale. Oltre al locale di Lungarno Pacinotti, presente anche a Lucca in via San Paolino, nella nostra regione sono state premiate la Gelateria della Passera di Firenze, la Chiccheria di Grosseto e la Gelateria Dondoli di San Gimignano (provincia di Siena). Ad aver fatto meglio della Toscana, nell'ordine, Lombardia (14 Tre Coni), Piemonte (9), Emilia Romagna (9), Lazio (7) e Veneto (6).

Gambero Rosso, le gelaterie toscane premiate con i Tre Coni