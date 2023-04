Migliori gelati 2023, uno si mangia in Toscana: la classifica di 50 Top Italy

Con l'arrivo della bella stagione, aumenta la voglia di gustarsi un buon gelato, ancor meglio se artigianale. La nostra penisola è infatti ricca di attività specializzate nella produzione di questa vera e propria delizia per il palato e 50 Top Italy, a tale proposito, ha stilato la classifica dei migliori dieci gelati del 2023. In graduatoria, all'ottavo posto, ne troviamo anche uno che si mangia in Toscana: quello prodotto dalla Gelateria Dondoli di San Gimignano, in provincia di Siena. "Un lavoro instancabile sulla ricerca della migliore materia prima da utilizzare ed uno studio importante che garantisce autenticità al prodotto finito - si legge sul sito di 50 Top Italy -. Lo zafferano e la vernaccia di San Gimignano per citarne alcuni. Il vero gioco – e qui è insita arte e maestria – è coniugare il dolce al salato (o alle spezie) nell'arte gelatiera: da provare gorgonzola e noci, castagnaccio e rosmarino e Biske rata con tanto di semi di zucca e il loro olio. Un modo diverso per uscire dalla comfort zone a cui tutti siamo un po' abituati".

La classifica

La classifica de "I migliori gelati 2023" è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 gelati, assaggiate poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell'anonimato così come da policy della guida. Di seguito la classifica completa: