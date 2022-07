I migliori gelati confezionati del 2022, quali provare assolutamente

Non solo quelli artigianali, anche i gelati confezionati possono essere gustosissimi, perfetti per concedersi un momento di refrigerio dalle alte temperature di questi giorni. Moltissime sono le novità di questo 2022, con il popolare sito enogastronomico Agrodolce che ha stilato una lista di otto gelati assolutamente da provare quest'estate.

Stecco Pocket Coffee

Chi ama il caffé non può non provare lo Stecco Pocket Coffee, novità Pocket Coffe in versione mini (soltanto 41 g). Il gelato è 100% arabica ricoperto da uno strato di cioccolato al latte e granella di caffè.

Kroger Deluxe Mermaid Sparkle Ice Cream

Un gelato al guato sirenetta, prodotto dall'azienda Kroger. Si tratta di una vaschetta allo zucchero filato con glitter blu arricchito da pezzetti di caramelle. Al momento, però, è distribuito soltanto negli Stati Uniti.

S'Oru de Sardigna

Una limited edition dedicata alla Sardegna, quella ideata da Sammontana. Si tratta di barattolino e coppette al gusto ricotta sarda variegata al miele millefiori e granella di biscotti.

Biscotto Loacker Napolitaner

Un nuovo biscotto gelato, quello ideato da Loacker, disponibile in due versioni: una al cioccolato e nocciola, l'altra alla panna. Il biscotto si caratterizza per un retrogusto al miele.

Estathé Ice Menta & Lime

Per gli amanti dei ghiaccioli ecco l'Estathé Menta & Lime, perfetto per un momento rinfrescante a metà giornata. Il gelato si presenta simile ad un sorbetto per la sua consistenza morbida ed avvolgente.

Stecco Gruvi Mirtillo Inaspettato

Prodotto da Sammontana, il gelato su stecco ai mirtilli arricchisce la linea Gruvi e si caratterizza per una vaniglia variegata ai mirtilli e copertura allo yogurt con frutti rossi disidratati e granella di biscotti.

Gelato conta-calorie

Negli Stati Uniti è arrivato un gelato ideato sulla base della dieta chetogenica, prodotto dall'azienda Halo Top. Possibile un suo sbarco anche in Italia nelle prossime settimane.

Extreme Cookie Cone

Firmato Froneri, l'Extreme Cookie Cone si caratterizza per una cialda realizzata totalmente con i cookie arricchiti da gocce di cioccolato. Quattro i gusti delle creme disponibili: panna, vaniglia e caramello, nocciola, panna e pistacchio.