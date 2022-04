Tre Foglie 2022, i migliori oli della Toscana: tutti i premiati

Sono ben 42 le aziende toscane premiate in questo 2022 dal Gambero Rosso con le Tre Foglie, il massimo riconoscimento fornito dalla celebre rivista enogastronomica ai prodotti oleari del nostro Paese. La Toscana, si legge sul sito del Gambero Rosso "si conferma una regione che crede fortemente in se stessa, che ha capito che la qualità è un sistema complessivo fatto di paesaggio, racconto, prodotto e che lavora per non tradire mai il rapporto emotivo che ha creato con l’immaginario di milioni di persone nel mondo. Tutto questo tenendo gli occhi ben aperti sull’internazionalizzazione delle imprese e su una comunicazione capace di andare oltre lo storytelling e parlando di prodotti".

Tre Foglie 2022, tutti i premiati in Toscana

Castello di Fonterutoli Dop Chianti Classico 2021 - Castello di Fonterutoli

Dop Chianti Classico 2021 - Fattoria I Tattoli

Dop Chianti Classico Bio 2021 - La Sala del Torriano

Dop Chianti Classico Monocultivar Correggiolo 2021 - Losi Querciavalle

Dop Chianti Classico Pèppoli Bio 2021 - Marchesi Antinori

Dop Terre di Siena Trilegio Bio 2021 - Podere Forte

Gelso 2021- Fattoria Valacchi

Guadagnòlo Primus Bio 2021 - Fattoria Ramerino

Igp Toscano 2021 - Frantoio Buraschi

Igp Toscano 2021 - Il Felciaio

Igp Toscano 2021 - Dievole

Igp Toscano Bio 2021 - Scovaventi

Igp Toscano Bio 2021 - Castello di Meleto

Igp Toscano Bio 2021 - Fattoria Triboli

Igp Toscano Bio 2021 - Castello Vicchiomaggio

Igp Toscano Colli Fiorentini 2021 - Maria Liana Stiavelli - Il Paluffo

Igp Toscano Colline di Firenze Bio 2021- Frantoio di Santa Tea - Gonnelli 1585

Il Tradizionale Bio 2021 - I Sergenti

Infante Riserva Grand Cru Bio 2021 - Podere La Costa

Infernale Igp Toscano Bio 2021 - Podere Val d'Orcia

Insieme Bio 2021 - Bellandi

L'Olinto Dop Chianti Classico Monocultivar Leccino Bio 2021 - Podere Grassi

Laudemio 2021 - Frescobaldi

Laudemio Antico Podere La Costa Monocultivar Frantoio 2021 - Conte Guicciardini - Castello di Poppiano

Laudemio Bio 2021 - Fattoria di Volmiano

Monocultivar Frantoio Bio 2021 - Pruneti

Monocultivar Frantoio Bio 2021 - Tenuta Il Palagio

Monocultivar Lazzero Bio 2021 - Fop

Monocultivar Leccio del Corno 2021 - Solaia

Monocultivar Leccio del Corno 2021 - Podere Il Montaleo

Olio Extravergine di Oliva 2021 - Cofferi 1242

Olio Extravergine di Oliva 2021 - Fattoria di Fubbiano

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021 - Poggio di Fiesole

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021 - La Cavallina

Olio Extravergine di Oliva Bio 2021 - Poggio di Montepescoli

Oro Dop Seggiano Monocultivar Olivastra Seggianese Bio 2021 - Poderi Borselli

Plenum Bio 2021 - Fattoria di Poggiopiano

Podere Ricavo Dop Terre di Siena Bio 2021 - Maria Pia Buoni o Del Buono

Riflessi Monocultivar Maurino 2021 - Fonte di Foiano

Riserva 2021 - Frantoio di Croci

Special Edition Monocultivar Leccio del Corno 2021 - Il Cavallino

Villa Magra Gran Cru Monocultivar Frantoio 2021 - Frantoio Franci