Slow Food, le migliori osterie d'Italia 2023: le premiate in Toscana

Sono ben 27 i locali della Toscana premiati da Slow Food con le sue Chiocciole, riconoscimento assegnato alle attività che si distinguono per proposta, ambiente, cucina ed accoglienza in sintonia con i valori del buono, pulito e giusto promossi dall'associazione, nella guida "Osterie d'Italia 2023", disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore dal 26 ottobre. Tra questi, uno si trova nella provincia di Pisa: si tratta dell'Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato, premiato anche lo scorso anno. La nostra regione è stata quella più premiata in assoluto davanti a Piemonte (26) e Campania (25): dato che, ancora una volta, sottolinea la bontà dell'offerta culinaria toscana.

Osterie d'Italia 2023, tutti i locali premiati con la Chiocciola in Toscana