Natale 2021, i migliori panettoni: la classifica di Altroconsumo

Non solo il pandoro. Altro dolce che non può mancare a tavola a Natale è il panettone, simbolo per eccellenza delle festività natalizie. Altroconsumo, anche quest'anno, ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2021 prendendo in considerazione non solo il gusto, ma anche il rapporto qualità/prezzo. A guidare la graduatoria, con un punteggio di 71, Maina e Vergani, che precedono il panettone Coop.

Migliori panettoni 2021, la classifica di Altroconsumo