Migliori panini d'Italia 2023, due sono in Toscana: la classifica di 50 Top Italy

È stata svelata la nuova classifica dei locali dove gustare i migliori panini d'Italia. La lista, stilata dalla guida 50 Top Italy 2023, comprende dieci nomi, di cui due si trovano in Toscana e, più precisamente, a Firenze: stiamo parlando di 'Ino, che ha ottenuto la seconda posizione, e dell'Antico Vinaio, decimo. Al primo posto Da Gigione Gourmand di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, terza, invece, Fud Bottega Sicula di Palermo.

"È dal 2006 che il locale di Alessandro Frassica rappresenta 'IL' porto sicuro nell'angosciante ristorazione 'al volo' presente a Firenze - si legge nella scheda dedicata ad 'Ino -. Locale piccolo ma dotato di qualche posto a sedere che non ti costringe a litigare le panchine con i piccioni sulla via. I prodotti scelti da Alessandro sono di alta qualità, anche il pane, o meglio una sorta di schiacciata, è uguale fin dall'apertura. Per la prova un gustoso 'Solito' ripieno di prosciutto toscano, pecorino della Maremma, tapenade ed insalata ed un ottimo “Super Italiano” con mortadella, stracciatella di burrata e pesto genovese. Tantissimi altri ripieni presenti nella lista sempre ai massimi livelli. Qualche bottiglia di vino e birra".

"Il format di Tommaso Mazzanti - si legge invece nella scheda dell'Antico Vinaio - è diventato un caso di studio e d'ispirazione per i molti giovani del settore che vogliono investire nella gastronomia. Partito dalla sede storica di via dei Neri, Tommaso ad oggi è presente anche negli States. Molte le varianti proposte, tutte sono amabili al palato, comune denominatore la cremosità data da una spiccata grassezza degli elementi utilizzati. Le porzioni sono decisamente abbondanti. Il servizio è veramente amicale, addetti giovani, sorridenti, entusiasti e veloci. Code lunghe. Il consiglio è di stare su un affettato classico accompagnato solo da un formaggio senza troppe salse".

I migliori panini d'Italia 2023, la classifica di 50 Top Italy