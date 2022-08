Paninoteche a Pisa, cinque locali da provare

Un grande classico, amato da persone di tutte le età ed adatto ad essere consumato a pranzo, a cena o a merenda. Stiamo parlando del panino, cibo perfetto per ogni occasione, che sia uno spuntino al mare o un pasto veloce in ufficio. Suo punto di forza è la sua grandissima versatilità: al suo interno possiamo infatti mettere carne, prosciutto, verdure e salse di ogni tipo, soddisfando anche le esigenze di vegeteriani e vegani. Vediamo cinque locali dove mangiare un delizioso panino selezionati in base alle recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Cinque paninoteche da provare

I Porci Comodi

Tra i locali da non perdere I Porci Comodi, che offre una grandissima varietà di panini farciti con prosciutto, salsicce, porchetta, lampredotto, trippa e zuppa toscana. Ampia scelta di gusti anche per vegani e vegetariani.

Dove si trova: piazza Dante, 8; piazza Evangelista Torricelli, 6

L'Ostellino

Caratteristico locale vecchio stile, L'Ostellino propone ai suoi clienti panini preparati sempre con prodotti freschi e tipici del territorio. Tantissime le combinazioni tra cui poter scegliere.

Dove si trova: piazza Felice Cavallotti, 1

Il Crudo

Pane fresco, carni cotte all'interno del proprio laboratorio e salse prodotte artigianalmente: questi alcuni dei punti di forza del Crudo, amatissimo da pisani e non.

Dove si trova: piazza Cairoli, 8

Gusto Giusto

Da Gusto Giusto i panini, cotti direttamente in forno, possono essere scelti in tre dimensioni differenti. Ottima la qualità degli ingredienti utilizzati per la farcitura.

Dove si trova: via del Borghetto, 3

Il Canguro

I panini del canguro si presentano dalle grandi dimensioni e dalla ricca farcitura. Ampia la possibilità di scelta, adatta a soddisfare tutti i gusti.

Dove si trova: via Santa Maria, 151