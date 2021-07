Estate in Toscana, cinque parchi di divertimento da provare

Dotati di attrazioni per grandi e piccoli, permettono di trascorrere una giornata in completa spensieratezza

I parchi di divertimento, amati da grandi e piccoli, sono un must dell'estate. Questi offrono attrazioni per ogni fascia di età e sono perfetti per trascorrere una giornata all'insegna dello svago insieme alla famiglia o ad un gruppo di amici staccando la spina dalla routine quotidiana. In Toscana ne sono presenti numerosi: vediamone cinque assolutamente da non perdere.

Cavallino Matto

Il Cavallino Matto di Marina di Castagneto Carducci (provincia di Livorno) è probabilmente il parco di divertimento più noto della regione. Nato nel 1967 come maneggio, è oggi dotato di trenta attrazioni ed offre ogni giorno un ricco programma di spettacoli. Pezzo forte è la Freestyle, una montagna russa che si fa in piedi, l'unica in Italia.

Per info: cavallinomatto.it

Acqua Village di Cecina

Per gli amanti di tuffi e piscine, imperdibile è l'Acqua Village di Cecina (provincia di Livorno), nel quale sono presenti aree giochi per bambini e scivoli invece adatti ai più temerari. Da provare il Kamikaze ed il Loko, lo scivolo di fuoco.

Per info: acquavillage.it

Parco di Pinocchio

Particolarmente consigliato per una famiglia con bambini è il Parco di Pinocchio, che si trova a Collodi in provincia di Pistoia. Parco monumentale, è strutturato come un percorso a tappe nel quale, attraverso opere di grandi artisti del Novecento, vengono rievocate le avventure del celebre burattino di legno.

Per info: pinocchio.it

Canyon Park

Per i più adrenalinici consigliatissimo è il Canyon Park di Bagni di Lucca, il cui percorso aereo, di circa 1000 metri, è costruito con ancoraggi sulle rocce sviluppandosi quasi interamente in sospensione su un torrente.

Per info: canyonpark.it

Il Giardino Sospeso

Altro parco avventura da non è perdere è Il Giardino Sospeso di Riparbella, in provincia di Pisa, che offre percorsi adatti ad ogni fascia di età, a partire dai più piccoli per arrivare agli adulti.

Per info: ilgiardinosospeso.it